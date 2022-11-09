Синоптик дал прогноз на зиму в Центральной России

Зима в центральных регионах России наступит «строго по календарю», примерно 1 декабря. Об этом радио Sputnik сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, долгосрочные прогнозы указывают на то, что температура воздуха в декабре будет близка к нормальным значениям — это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем.

Однако следующие зимние месяцы стоит ожидать температурные аномалии. Так, в январе ожидается температура выше нормы (минус 12,3 градуса ночью и минус 6,3 градуса днем) на один-два градуса, в феврале (минус 11,1 градуса ночью и минус 4,2 градуса днем) — на два-три.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру», что ожидать формирования устойчивого снежного покрова в Москве и области стоит к первым числам декабря.