Европарламент потребовал от Маска объяснений из-за Twitter

«Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу"», – заявила депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд. Уточняется, что соответствующее письмо уже направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле.