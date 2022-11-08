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1 час назад

Европарламент потребовал от Маска объяснений из-за Twitter

Елена Прошина

Депутаты либеральной фракции Европарламента собираются провести парламентские слушания с новым владельцем социальной сети Twitter Илоном Маском, чтобы обсудить проводимые им реформы в работе соцсети. Об этом сообщает РИА «Новости».

Европарламент потребовал от Маска объяснений из-за Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Слушания с участием Маска в Европарламенте позволили бы евродепутатам прояснить его действия и планы. Направление движения вызывает беспокойство: свобода слова – да. Но мы не можем терпеть нарушения европейского права или возвращения к "дикому западу"», – заявила депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд. Уточняется, что соответствующее письмо уже направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле.

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Согласно письму, Европарламент опасается «ослабления норм», которое может случится, в то время как альянс ведёт «важную как никогда борьбу с вмешательством в выборы, дезинформацией и разжиганием ненависти».

«Маск должен прийти к нам, чтобы понять правила игры в Европе», – заявила координатор Европарламента по внутреннему рынку евродепутат из Чехии Дита Чарназова.

27 октября Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по покупке Twitter и официально возглавил соцсеть. С первых же дней своего руководства миллиардер анонсировал масштабные реформы в политике социальной сети.

Наука и техника,Илон Маск,Европарламент,
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