Суперкомпьютер спрогнозировал наступление конца света в 2040-2050 годах

Компьютер, который создан для аналитического центра глобальных проблем, предсказал дату конца света, информирует Daily Star. Из подсчетов суперкомпьютера World One следует, что конец человеческой цивилизации произойдет в 2040-2050 годах. К вымиранию людей приведет результат жизни самого человечества.

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Загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, парниковые газы а перенаселение — все указанные проблемы снежным комом начинают давить и усугубляют состояние Земли буквально каждый день.

К обозначенному устройством сроку загрязнение планеты достигнет уровня, когда жизнь на ней станет невозможной, приводится в расчетах компьютера ученых. Учитывая текущие темпы загрязнения и все учащающиеся катаклизмы, это вполне вероятно.

Множество людей попросту вымрут от недостатка питьевой воды, еды и чистого воздуха, сообщают научные специалисты. Население Земли сократиться до уровня 19-го века, даже при сильном уменьшении выбросов и введении контроля за рождаемостью.

Компьютер применял непростой алгоритм и учитывал большое количество факторов. Некоторые эксперты разделяют расчеты World One. Если люди сумеют выжить хоть в каком-то количестве, то это будет уже другой мир.