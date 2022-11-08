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1 час назад

Россиянам начали предлагать подарочные карты iTunes

Мария Иванова

Торговые сети «Эльдорадо», «Связной» и «М.Видео» начали продавать подарочные карты iTunes, к которым прилагаются консультации по их активации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.

Россиянам начали предлагать подарочные карты iTunes
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что подарочные карты можно купить онлайн и в розничных магазинах. Ключ с инструкцией будет напечатан на слип-чеке.

«Мы развиваем ассортимент как техники, так и цифровых сервисов с учетом потребностей российских покупателей», - заявили в компании.

По данным ТАСС, в «Связном» подарочная карта iTunes на тысячу рублей стоит две тысячи, в «М.Видео» и «Эльдорадо» - 1899 рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» также планируют начать продажу решений для владельцев PlayStation. Сейчас можно купить цифровые подписки на сервисы Xbox, Game Pass для консолей и ПК, а также Live Gold с различными сроками действия.

На фоне украинского кризиса Sony отключила магазин PlayStation Store в России, магазин Apple iTunes продолжил работу, но оплату в нем можно проводить только со счетов мобильных операторов.

«Коммерсант» писал, что российские ритейлеры продают именно консультацию по активации карт, код пополнения идет «в подарок».

Наука и техника,"Эльдорадо",М.Видео,Коммерсант,Apple,
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