Россиян предупредили о геомагнитных бурях

На Земле зафиксировали неспокойную геомагнитную обстановку 8 и 9 ноября в связи с повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора физико-математических наук Владислава Шевченко.
"Сегодня и завтра будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля", – отметил он.
Шевченко подчеркнул, что в эти дни метеозависимым людям будет достаточно тяжело, так как геомагнитные бури могут стать причиной появления головных болей и головокружения.