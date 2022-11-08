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52 минуты назад

Россиян предупредили о геомагнитных бурях в течение двух суток

Москва24иещё 1

На Земле зафиксировали неспокойную геомагнитную обстановку 8 и 9 ноября в связи с повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на доктора физико-математических наук Владислава Шевченко.

Россиян предупредили о геомагнитных бурях
Фото: m24.rum24.ru

"Сегодня и завтра будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля", – отметил он.

Шевченко подчеркнул, что в эти дни метеозависимым людям будет достаточно тяжело, так как геомагнитные бури могут стать причиной появления головных болей и головокружения.

Игорь Гундаров,Владислав Шевченко,
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