Китайские компании намеренно замедляют свои чипы

На данный момент TSMC предлагает клиентам из Китая самостоятельно указывать параметры своих чипов. Как утверждает FT, если раньше компания Biren указывала для модели BR100 скорость передачи данных 640 Гбайт/с, то теперь на ее сайте утверждается, что она составляет всего 576 Гбайт/с. Аналитики указывают на то, что этот трюк призван помочь продолжить сотрудничество с TSMC, однако Штаты могут заблокировать и эту возможность — искусственное замедление чипа не гарантирует, что в дальнейшем он не может быть включен на полную мощность.