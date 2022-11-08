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18 минут назад

Китайские компании намеренно замедляют свои чипы ради обхода санкций США

Газета.Ru

Китайские разработчики, в том числе Alibaba и стартап Biren Technology, намеренно замедляют работу своих чипов, чтобы избежать санкций со стороны США. Об этом сообщает Financial Times.

Китайские компании намеренно замедляют свои чипы
Фото: Газета.руГазета.ру

Это необходимо, чтобы продолжать сотрудничать с тайваньским производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Согласно санкциям Вашингтона, при экспорте чипов в Китай скорость двунаправленной передачи не должна превышать 600 ГБ/с.

На данный момент TSMC предлагает клиентам из Китая самостоятельно указывать параметры своих чипов. Как утверждает FT, если раньше компания Biren указывала для модели BR100 скорость передачи данных 640 Гбайт/с, то теперь на ее сайте утверждается, что она составляет всего 576 Гбайт/с. Аналитики указывают на то, что этот трюк призван помочь продолжить сотрудничество с TSMC, однако Штаты могут заблокировать и эту возможность — искусственное замедление чипа не гарантирует, что в дальнейшем он не может быть включен на полную мощность.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что к 2030 году Intel хочет стать вторым после TSMC производителем чипов в мире.

Наука и техника,Alibaba,Intel,
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