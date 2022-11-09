В Twitter опять скандал

В «Твиттере» небольшое обновление — в социальной сети обновили систему подтверждения аккаунтов. Теперь вместо одной синей галочки можно будет получить приписку «Официальный». Об этом рассказала менеджер по продукту Эстер Кроуфорд.

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Получить такую приписку смогут не все, а лишь крупные СМИ, некоторые общественные деятели, коммерческие компании, партнёры по бизнесу и ведомства. Это означает, что, если у аккаунте есть синяя галочка, не факт, что он получит приписку «Официальный».