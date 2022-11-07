Cygnus стартовал с грузом для МКС

Американский космический корабль Cygnus стартовал в понедельник с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) с миссией по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль был запущен с помощью ракеты-носителя Antares корпорации Northrop Grumman, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Запуск аппарата произошел в 5:33 по местному времени (13:33 мск). На его борту находится 3,5 тонны грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов, в частности, по созданию искусственных человеческих тканей, а также по генетическим особенностям выращенных в невесомости растений. Cygnus также выведет на орбиту первые спутники Зимбабве и Уганды.

Ожидается, что "Сигнус" прибудет на МКС 9 ноября, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Николь Манн с помощью руки-манипулятора Canadarm 2, помогать ей будет также астронавт NASA Джош Кассада. Аппарат пробудет на орбите несколько месяцев, по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.