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34 минуты назад

Cygnus стартовал с грузом для МКС

ТАСС

Американский космический корабль Cygnus стартовал в понедельник с космодрома на острове Уоллопс (восточное побережье США, штат Вирджиния) с миссией по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Cygnus стартовал с грузом для МКС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Корабль был запущен с помощью ракеты-носителя Antares корпорации Northrop Grumman, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Запуск аппарата произошел в 5:33 по местному времени (13:33 мск). На его борту находится 3,5 тонны грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов, в частности, по созданию искусственных человеческих тканей, а также по генетическим особенностям выращенных в невесомости растений. Cygnus также выведет на орбиту первые спутники Зимбабве и Уганды.

Ожидается, что "Сигнус" прибудет на МКС 9 ноября, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Николь Манн с помощью руки-манипулятора Canadarm 2, помогать ей будет также астронавт NASA Джош Кассада. Аппарат пробудет на орбите несколько месяцев, по окончании миссии заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Предыдущий запуск такого аппарата состоялся в феврале, он отстыковался от МКС в конце июня. На орбиту грузы также доставляют по контракту с НАСА корабли Dragon компании SpaceX. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (который является спецкором ТАСС на МКС) и Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, Фрэнк Рубио и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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