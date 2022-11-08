ООН: Население Земли достигнет нового рекорда 15 ноября

Согласно данным Организации Объединенных Наций, население Земли уже в ближайшие дни достигнет восьми миллиардов человек. Это станет «ключевой вехой» для человечества, сообщает AFP.

Фото: NASA NASA

Эксперты заявили, что восьмимиллиардный житель планеты родится 15 ноября. Таким образом, с 1950 года общая численность человечества возросла в три раза (с 2,5 млрд).

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В дальнейшем нас будет становиться все больше. По прогнозам ООН, к 2030 году население Земли достигнет 8,5 млрд человек, к 2050 году – 9,7 млрд и достигнет пика в 10,4 млрд человек приблизительно к 2080 году.Но вместе с тем темпы роста населения после демографического бума 1960-х годов резко замедлились. В 2020 году темпы прироста составили менее 1%. К середине века этот показатель опустится до 0,5%.

Причина – продолжающееся снижение рождаемости. По данным ООН, в 2021 году средний коэффициент фертильности составлял 2,3 ребенка на женщину, тогда как в 1959 году он достигал 5. Согласно прогнозам, к 2050 году данный коэффициент составит 2,1.

Ключевым фактором, способствующим росту населения планеты, стала не рождаемость, а рост продолжительности жизни. С 1990 по 2019 годы средняя продолжительность жизни увеличилась на девять лет, до 72,8 лет, а к 2050 году она составит, по прогнозам, 77,2 года. Доля людей старше 65 лет к середине столетия возрастет с нынешних 10% до 16%.

Эксперты ООН подчеркнули, что демографические показатели в разных странах могут существенно отличаться. Согласно их данным, более половины прироста населения к 2050 году будет приходиться всего на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

Уже сейчас средний возраст населения в разных регионах демонстрирует огромный разрыв: 41,7 год в Европе и 17,6 лет в странах Африки к югу от Сахары. В будущем разница сгладится, но с тенденцией к увеличению возраста.

Уже в 2023 году Индия сместит Китай с позиции самой густонаселенной страны мира. Население Китая начнет сокращаться и к 2050 году снизится с 1,4 до 1,3 млрд человек, а к концу столетия – до 800 млн. Население Индии к середине века возрастет до 1,7 млрд, хотя уровень рождаемости там уже сейчас упал ниже уровня воспроизводства. Третье место по численности населения «разделят» США и Нигерия.