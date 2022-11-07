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37 минут назад

"Яндекс Музыка" может разрешить пользователям загружать собственные треки

ТАССиещё 1

Стриминговый сервис "Яндекс Музыка" может разрешить пользователям загружать собственные треки в общий каталог сервиса, за счет этого компания планирует расширить музыкальный контент, сократившийся после того как иностранные лейбы и исполнители стали убирать свои произведения из каталога сервиса. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщает "Коммерсантъ".

"Яндекс Музыка" может разрешить пользователям загружать собственные треки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет газета, "Яндекс" тестирует загрузку собственного пользовательского контента в стриминговый сервис и изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ. "Коммерсантъ" уточняет, что загружаемые произведения будут проверять на соблюдение авторских прав.

Один из источников газеты отметил, что за счет загрузки собственного контента пользователей "Яндекс" рассчитывает расширить каталог музыки, сократившийся из-за последствий военных действий России на Украине. Музыкальные лейблы Sony Music, WARP и другие убирают свои произведения из российских стриминговых сервисов из-за событий на Украине.

В пресс-службе "Яндекс Музыки" сообщили ТАСС, что пользователи с 2017 года могут загружать свои треки на сервис для личного использования.

"Загруженные пользователями треки не попадают в общий каталог и их нельзя найти в поиске на сервисе. Эта функциональность предназначена для прослушивания купленной на других платформах музыки, загрузки собственных треков и других подобных сценариев. Тут ничего не изменилось", - говорится в сообщении пресс-службы.

Наука и техника,Коммерсант,Яндекс,
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