В России научились эффективно «выжимать» нефть из камня

«Средним показателем нефтеотдачи пластов, которого добиваются с помощью стандартных методов, в различных странах и регионах считают 25%-40%. Это значит, большая часть нефти остается в пласте и становится еще менее доступной. Мы разработали оригинальную динамическую сетевую модель вытеснения нефти из пористой породы, чтобы оптимизировать этот процесс и сделать извлечение ценного ископаемого максимально полным и нетравматичным для природы», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Сергей Филимонов.