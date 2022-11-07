В России научились эффективно «выжимать» нефть из камня

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали математическую модель, описывающую процесс вытеснения нефти из пластов породы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.
Чтобы ускорить процесс исследований керна на предмет нефтеотдачи, используются методы численного моделирования — так называемые технологии цифрового керна. В СФУ разработали модель, которая на порядок быстрее традиционных методов расчета.
Модель адаптировали на основе результатов реального физического эксперимента, полученного с помощью микрофлюидных чипов, имитирующие нефтеносную породу. В ходе эксперимента ученые вначале заполнили пустой чип нефтью, а затем заводнили его вытесняющей жидкостью. Процесс фиксировала специальная высокоскоростная камера. Ученые также создали цифровой двойник чипа и отладили математическую модель процесса вытеснения нефти. В итоге удалось добиться хорошего совпадения экспериментальных и теоретических данных.
«Средним показателем нефтеотдачи пластов, которого добиваются с помощью стандартных методов, в различных странах и регионах считают 25%-40%. Это значит, большая часть нефти остается в пласте и становится еще менее доступной. Мы разработали оригинальную динамическую сетевую модель вытеснения нефти из пористой породы, чтобы оптимизировать этот процесс и сделать извлечение ценного ископаемого максимально полным и нетравматичным для природы», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Сергей Филимонов.
На основе модели уже создана программа, которая помогает проводить численные исследования нефтеносных пластов, в том числе месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, которые распространены в Западной и Восточной Сибири.