Россия потратит 1,2 млрд рублей на создание системы контроля за интернетом

«Ведомости» узнали, что Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика. Она позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. На это потратят 1,2 млрд рублей.

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Эти средства будут потрачены в течение двух лет. Также «Ведомости» сообщили, что всего на деятельность Роскомнадзора в 2023–2024 годах заложено 37,7 млрд рублей, а до 2025 года — 73 млрд рублей.