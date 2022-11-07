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47 минут назад

Россия потратит 1,2 млрд рублей на создание новой системы контроля за интернетом

Ferra.ruиещё 1

«Ведомости» узнали, что Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика. Она позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. На это потратят 1,2 млрд рублей.

Россия потратит 1,2 млрд рублей на создание системы контроля за интернетом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эти средства будут потрачены в течение двух лет. Также «Ведомости» сообщили, что всего на деятельность Роскомнадзора в 2023–2024 годах заложено 37,7 млрд рублей, а до 2025 года — 73 млрд рублей.

По большому счёту новая система контроля в интернете станет дополнением к инструменту «суверенного рунета» — ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам). Он используется для ограничения доступа пользователей к запрещённым ресурсам. Независимый IT-специалист Филипп Кулин отметил, что новая система скорее всего будет использоваться для отключения незарегистрированных сетей. Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что система мониторинга нужна, чтобы понимать, как «трафик ходит между сетями», и предотвращать DDoS- и BGP-атаки.

Наука и техника,Филипп Кулин,Карен Казарян,Роскомнадзор,
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