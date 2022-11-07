Минцифры заинтересовалось использованием VPN в России

Министерство цифрового развития направило опросный лист об использовании VPN в отраслевые организации с просьбой заполнить его в короткие сроки, сообщил портал SecurityLab, принадлежащий российской компании Positive Technologies. В заметке есть фото соответствующего письма, сам опросный лист не опубликован. SecurityLab приводит мнения неназванных экспертов, которые предположили, что сбор информации происходит для возможной блокировки всех основных VPN-протоколов. Также не исключается, что в будущем VPN станет госмонополией с авторизацией через «Госуслуги».

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VPN позволяет создать безопасное зашифрованное подключение между несколькими устройствами поверх уже работающей сети. За счет того, что пользователь получает доступ к ресурсу не напрямую со своего IP-адреса, а через посредника — VPN-сервер, расположенный в другой стране. Изначально эта технология использовалась в корпоративных целях. Например, крупные компании используют VPN, чтобы подключать удаленных сотрудников, офисы и целые филиалы к корпоративной сети, а злоумышленники при этом не могли украсть никакие данные. VPN, в частности, очень востребованы среди банков, потому что им нужно обеспечивать безопасность данных своих клиентов. Возможность обхода блокировок с помощью VPN-сервисов — это лишь побочная функция. Поэтому предположение, что Минцифры собирает данные компаний, чтобы заблокировать все основные VPN-протоколы — то есть программные фундаменты, на которых выстраивается работа сервисов — нелогично, говорят эксперты.

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Комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев:

«Так можно сделать, но это как если у вас где-то повышенное напряжение сети, но вместо того, чтобы решать проблему с повышенным напряжением в конкретном трансформаторе, вы просто обесточиваете весь район. То есть это примерно такого уровня решение. Последствия более тяжелые, чем наличие одного трансформатора, который перегружен».

Закон о запрете использования VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов был принят еще в 2017 году. С 2019-го все VPN-провайдеры были обязаны подключиться к информационной системе Роскомнадзора с перечнем заблокированных сайтов, чтобы ограничить к ним доступ. Но большинство сервисов проигнорировали эти требования. Впервые ведомство заблокировало такой сервис в прошлом году, но в последнее время Роскомнадзор активизировался и начал регулярно блокировать сразу по пять-шесть приложений.

Спрос на VPN в марте после того, как вне доступа оказались популярные ресурсы, в частности заблокированные в России Facebook и Instagram (они принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta), вырос почти на 3000%. Это данные сервиса top10VPN. Участники рынка считают, что на этом фоне Минцифры и пытается выяснить, для каких нужд разные секторы рынка используют VPN, чтобы понять, какой линии дальше придерживаться в этом вопросе и, возможно, отстоять какие-то конкретные сервисы. Ведомство уже давно показывает, что стоит на стороне индустрии. В любом случае, конечная цель государства — это не запретить все VPN-сервисы, а сделать так, чтобы они не давали доступ к запрещенным ресурсам. Для этого власти могут сделать VPN госмонопольной услугой с авторизацией через «Госуслуги», предположили эксперты. Возможно ли это? Говорит президент фонда информационной демократии и бывший замминистра связи России Илья Массух:

— VPN — это общедоступный протокол, и его может сделать любая коммерческая компания, коих у нас в стране достаточно. Имеется в виду, интернет- компаний. Не думаю, что будет какая-то монополизация. С другой стороны, упорядочивание использования VPN все-таки необходимо. Будущее VPN-сервиса за крупными российскими провайдерами — «Ростелеком», «Яндекс», «ВКонтакте», которые в состоянии держать IT-сервис для большого количества населения и бизнеса.

— Тогда уже не будет возможности обхода блокировок?

— Если есть список Роскомнадзора по блокируемым ресурсам, то они, наверное, должны будут учитывать его.