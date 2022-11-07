Представитель ВОЗ в РФ исключила версию искусственного происхождения коронавируса

"ВОЗ собирала большую комиссию Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно", - заявила она. По ее словам, ни один специалист не решился бы сделать такой вирус специально, так как понимает, что контролировать его невозможно.