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39 минут назад

Представитель ВОЗ Вуйнович: в организации не верят в искусственное происхождение коронавируса

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАССотметила, что версия об искусственном происхождении коронавируса маловероятна.

Представитель ВОЗ в РФ исключила версию искусственного происхождения коронавируса
Фото: Александр Патрин/РИА «Новости»Александр Патрин/РИА «Новости»

"ВОЗ собирала большую комиссию Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно", - заявила она. По ее словам, ни один специалист не решился бы сделать такой вирус специально, так как понимает, что контролировать его невозможно.

Вуйнович, ссылаясь на исследования, указала, что произошел переход вируса от животных к человеку через несколько хозяев. Кроме того, в интервью Вуйнович сообщила, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием, он все еще находится в пандемической фазе.

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