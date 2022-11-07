В России предложили схему предустановки отечественного ПО на гаджеты

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением новой схемы предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, ввезенные в страну по параллельному импорту. Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку необходимых программ, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо АКИТ.
31 декабря 2022 года истекает мораторий на штрафы, предусмотренные за продажу техники без предустановленного ПО. Мораторий был инициирован в рамках подготовки к началу параллельного импорта электроники. Предустановку должны были осуществлять вендоры, но из-за ухода большинства из них с отечественного рынка теперь это сделать невозможно. Ретейл также не может предустанавливать российские программы и приложения до передачи товара потребителю. Поэтому, начиная с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными, говорится в письме АКИТ, с которым ознакомилась газета.
Как отмечается в письме президента АКИТ Артема Соколова, техническая возможность загрузки приложения появляется после создания и регистрации персональной учетной записи. "Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ретейла", - говорится в документе.
Ассоциация предлагает новую схему предустановки отечественного ПО: предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку всех необходимых программ. В АКИТ считают, что такой подход не скомпрометирует личные данные и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях.
Инициатива АКИТ не поступала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в случае поступления ведомство рассмотрит ее и даст свою оценку, рассказали изданию в ФАС. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре посоветовали обратиться с запросом в Минцифры, там "Известиям" пока не ответили.
Представитель Российской ассоциации торговых компаний и производителей техники Антон Гуськов сказал "Известиям", что проблема с обязательной предустановкой отечественных приложений обострилась с введением параллельного импорта, так как некоторые производители техники официально ушли из России, но их устройства поступают на наш рынок. Поставить на них российское ПО сейчас нет возможности, поскольку оно устанавливается на заводе производителя. "Идею АКИТ мы поддерживаем, это может стать решением проблемы на данном этапе", - отметил он.