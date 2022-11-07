В России предложили схему предустановки отечественного ПО на гаджеты

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением новой схемы предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, ввезенные в страну по параллельному импорту. Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку необходимых программ, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо АКИТ.

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31 декабря 2022 года истекает мораторий на штрафы, предусмотренные за продажу техники без предустановленного ПО. Мораторий был инициирован в рамках подготовки к началу параллельного импорта электроники. Предустановку должны были осуществлять вендоры, но из-за ухода большинства из них с отечественного рынка теперь это сделать невозможно. Ретейл также не может предустанавливать российские программы и приложения до передачи товара потребителю. Поэтому, начиная с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов и ноутбуков будут незаконными, говорится в письме АКИТ, с которым ознакомилась газета.

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Как отмечается в письме президента АКИТ Артема Соколова, техническая возможность загрузки приложения появляется после создания и регистрации персональной учетной записи. "Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ретейла", - говорится в документе.

Ассоциация предлагает новую схему предустановки отечественного ПО: предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, при сканировании которого клиент самостоятельно сможет осуществить установку всех необходимых программ. В АКИТ считают, что такой подход не скомпрометирует личные данные и позволит проинформировать граждан о существующих российских программах и приложениях.

Инициатива АКИТ не поступала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в случае поступления ведомство рассмотрит ее и даст свою оценку, рассказали изданию в ФАС. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре посоветовали обратиться с запросом в Минцифры, там "Известиям" пока не ответили.