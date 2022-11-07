Представитель ВОЗ в РФ: пока рано говорить о конце пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием, он все еще находится в пандемической фазе. Люди, по ее словам, могут считать, что COVID-19 стал легким заболеванием, однако это заблуждение.
"Мы не можем называть ковид сезонным заболеванием, он еще находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было Да, мы не находимся в этой острой восходящей фазе пандемии, но вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет", - отметила Вуйновича.
Она добавила, что забывать об опасности вируса нельзя и следует проявлять осторожность, так как в противном случае вырастет число заболевших, а возможно и умерших. Накануне сообщалось, что в России впервые с 19 июля подтверждено менее 5 тыс. случаев коронавируса.