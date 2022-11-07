Представитель ВОЗ в РФ: пока рано говорить о конце пандемии коронавируса

"Мы не можем называть ковид сезонным заболеванием, он еще находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было Да, мы не находимся в этой острой восходящей фазе пандемии, но вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет", - отметила Вуйновича.