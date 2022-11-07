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1 час назад

Представитель ВОЗ в России Вуйнович: пока рано говорить о конце пандемии коронавируса

Газета.Ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в интервью ТАСС, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием, он все еще находится в пандемической фазе. Люди, по ее словам, могут считать, что COVID-19 стал легким заболеванием, однако это заблуждение.

Представитель ВОЗ в РФ: пока рано говорить о конце пандемии коронавируса
Фото: Anton Vaganov/ReutersAnton Vaganov/Reuters

"Мы не можем называть ковид сезонным заболеванием, он еще находится в пандемической фазе. Но не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было Да, мы не находимся в этой острой восходящей фазе пандемии, но вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет", - отметила Вуйновича.

Она добавила, что забывать об опасности вируса нельзя и следует проявлять осторожность, так как в противном случае вырастет число заболевших, а возможно и умерших. Накануне сообщалось, что в России впервые с 19 июля подтверждено менее 5 тыс. случаев коронавируса.

Наука и техника,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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