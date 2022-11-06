Десять самых мощных Android-смартфонов на данный момент

В AnTuTu отметили, что в октябре на рынке Android не было выпущено никаких новых конкурентоспособных устройств, кроме Xiaomi 12T Pro. Поэтому топ-10 не сильно изменился с сентября. Большинство смартфонов в списке — это устройства на базе Snapdragon 8+. Из топа вылетел ROG 6 Dimensity Supreme Edition.