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34 минуты назад

Это 10 самых мощных Android-смартфонов на данный момент

Ferra.ru

Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов на мировом рынке.

Десять самых мощных Android-смартфонов на данный момент
Фото: ferra.ruferra.ru

В AnTuTu отметили, что в октябре на рынке Android не было выпущено никаких новых конкурентоспособных устройств, кроме Xiaomi 12T Pro. Поэтому топ-10 не сильно изменился с сентября. Большинство смартфонов в списке — это устройства на базе Snapdragon 8+. Из топа вылетел ROG 6 Dimensity Supreme Edition.

ferra.ru

На первом месте на этот раз расположился ASUS ROG Phone 6, набравший 1 117 077 баллов в тестах. За ним следует ROG Phone 6 Pro, а на третьем месте тот самый Xiaomi 12T Pro.

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