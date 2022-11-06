Названа общая стоимость Apple

Новый отчёт показал: общая стоимость Apple теперь равна стоимости сразу трёх больших компаний — Alphabet (материнская компания Google), Amazon и Meta* (*признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Согласно анализу Business Insider, Apple сейчас стоит 2,307 трлн долларов. Стоимость Alphabet составляет 1,126 трлн долларов, а Amazon — около 940 млрд долларов. На последнем месте в этом списке находится Meta* с рыночной стоимостью 240 млрд долларов.