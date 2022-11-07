В Telegram появилась новая платная функция

С момента релиза Telegram Premium, Дуров внедрил немало интересных фишек в платную подписку. Одной из них стал перевод видеосообщений в текстовый формат.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ранее мессенджер уже добавил возможность расшифровывать таким же образом аудисообщения. Теперь же очередь дошла и до видео.

Для того, чтобы получить транскрипцию видеосообщения, достаточно нажать на кнопку « A». Она располагается справа прямо под самим круглым роликом.

Не забыла компания и о пользователях, не оплачивающих Premium-подписку. Для них разработчики добавили возможность создавать топики внутри групп. Такая функция доступна в тех группах, которые насчитывают более 200 участников.