За последние полгода на Роскосмос совершили больше DDoS-атак, чем в 2021

Исполняющий обязанности директора головной организации Роскосмоса по защите информации, НТЦ "Заря", Иван Григоров сообщил, что количество DDoS-атак на ресурсы Роскосмоса за последние полгода превысило их число за весь прошлый год. Его слова передает ТАСС со ссылкой на журнал "Русский космос".

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DDoS-атаки занимают третье место по распространенности среди компьютерных атак (на первых местах - попытки внедрения вредоносного ПО и сетевое сканирование). Обращает на себя внимание динамика: за последние полгода их зафиксировано больше, чем за весь 2021 год Иван Григоров Исполняющий обязанности директора НТЦ "Заря"