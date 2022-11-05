В Telegram появилась новая функция

Telegram выпустил новое обновление. В группах можно будет создавать отдельные тематические чаты, а к аккаунтам привязать несколько коллекционных публичных имен. Об этом сообщает официальный сайт мессенджера.

Отмечается, что группы в Telegram могут состоять из сотен тысяч пользователей. Поэтому было решено использовать обсуждение по темам.

«Чтобы было удобнее следить за потоком информации в беседах, администраторы групп на 200 и более участников теперь могут организовать обсуждения по темам. Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений», - сказано в сообщении.

Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях. Кроме того, к аккаунтам и чатам можно привязать несколько коллекционных публичных имен — в дополнение к обычному.

«Коллекционные публичные имена выглядят и работают точно так же, как и обычные имена пользователей вида @username. Они отображаются в результатах глобального поиска и могут использоваться вне Telegram в формате ссылок username.t.me и t.me/username», - отмечается в сообщении.

На новой платформе Fragment пользователи смогут приобрести или продать ценную ссылку для аккаунта или чата в Telegram. Право владения коллекционными публичными именами защищено блокчейном TON.