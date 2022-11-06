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1 час назад

Apple уничтожила хранящийся у фаната на YouTube архив своих выступлений

Ferra.ruиещё 1

“Архивариус Apple” отключил свой аккаунт на YouTube после того, как Apple подала несколько запросов против его аккаунта за нарушение авторских прав, сообщает Apple Insider.

Apple уничтожила хранящийся у фаната на YouTube архив своих выступлений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Брендан Шэнкс, владелец канала Apple WWDC Videos на YouTube, написал в Twitter, что Apple подала ряд запросов на удаление материалов, нарушающих авторские права с его канала. Видеоролики, о которых идет речь, представляли собой записи презентаций Apple WWDC десятилетней давности.

"У меня все еще есть все оригинальные файлы (и описания, над которыми пришлось изрядно потрудиться!), и я буду перемещать их в Internet Archive", - написал Шэнкс. "Это займет время, но, к сожалению, видео становится гораздо менее заметным, когда вы не на YouTube … Честно говоря, меня больше раздражает то, что это уничтожило мой личный аккаунт на Youtube … Запрет и отказ по почте был бы гораздо дружелюбнее".

Наука и техника,Apple,
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