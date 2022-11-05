В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
49 минут назад

Диетолог Гинзбург раскрыл пользу приправы карри

Мослента

Пользу приправы карри раскрыл на своем канале в «Яндекс. Дзен» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург раскрыл пользу приправы карри
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости

«В приправу карри входят куркума, имбирь и черный перец. Вместе они помогают проникновению основного компонента куркумы, куркумина, в кровь. Куркумин стимулирует аутофагию, очищение клетки от излишков белка. Он же препятствует мутации», — рассказал врач.

Гинзбург отметил, что сочетание куркумы, имбиря и черного перца обладает выраженными противовоспалительным и противораковым действиями, а также препятствует преждевременному старению.

«Вместе они создают уникальное состояние, способствующее продлению жизни, препятствующее развитию возрастных болезней — например, атеросклероза или сахарного диабета второго типа, а также препятствующее развитию злокачественных опухолей», — объяснил диетолог.

Он посоветовал добавлять по щепотке приправы карри в различные блюда пару раз в день.

Ранее Гинзбург назвал условия излечения сахарного диабета второго типа. По его словам, если диабет появился недавно и еще не привел к каким-то фатальным осложнениям, больному можно помочь.

Наука и техника,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители