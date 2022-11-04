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45 минут назад

Российские инженеры вычислили слабые места в Starlink Илона Маска

Газета.Ru

Российские инженеры вычислили слабые места в системе спутникового интернета Starlink от предпринимателя Илона Маска. Как пишет газета «Известия», анализ уязвимостей опубликован в блоге Ассоциации вычислительной техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

По версии авторов исследования, чтобы отключить всю сеть, не нужно атаковать ее космическую группировку из спутников — достаточно вывести из строя наземную инфраструктуру.

«Это наше небольшое предупреждение, что технологии для противодействия этой системе уже существуют», — рассказал профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов.

В системе Starlink обнаружили уязвимость

Отмечается, что если задаться целью отключения Starlink, то может хватить адаптации уже существующих технологий. Местоположение пользовательских терминалов системы Маска можно засекать через технологию VSAT, а менее мобильные наземные спутниковые станции Starlink найти будет еще легче, уверены специалисты.

По их мнению, выведение из строя одной наземной станции отключит интернет на большой территории, а уничтожение 5–10 станций может лишить связи целый регион, в который входят несколько государств.

Опрошенные изданием эксперты посчитали, что такими мерами действительно можно повлиять на подавление сигнала и понизить качество связи, но не отключить ее полностью.

Ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что не получает от Пентагона каких-либо денег на оплату работы спутников Starlink на Украине.

«Газета.Ru» писала, что первые комплекты системы Starlink привезли на Украину в марте этого года. Эксперты рассказывали, что таким образом Киев намерен сохранить доступ в сеть в случае перебоев.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,Андрей Сухов,Пентагон,
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