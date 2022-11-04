Российские инженеры вычислили слабые места в системе спутникового интернета Starlink от предпринимателя Илона Маска. Как пишет газета «Известия», анализ уязвимостей опубликован в блоге Ассоциации вычислительной техники со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

По версии авторов исследования, чтобы отключить всю сеть, не нужно атаковать ее космическую группировку из спутников — достаточно вывести из строя наземную инфраструктуру.

«Это наше небольшое предупреждение, что технологии для противодействия этой системе уже существуют», — рассказал профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального исследовательского университета Андрей Сухов.

Отмечается, что если задаться целью отключения Starlink, то может хватить адаптации уже существующих технологий. Местоположение пользовательских терминалов системы Маска можно засекать через технологию VSAT, а менее мобильные наземные спутниковые станции Starlink найти будет еще легче, уверены специалисты.

По их мнению, выведение из строя одной наземной станции отключит интернет на большой территории, а уничтожение 5–10 станций может лишить связи целый регион, в который входят несколько государств.

Опрошенные изданием эксперты посчитали, что такими мерами действительно можно повлиять на подавление сигнала и понизить качество связи, но не отключить ее полностью.

Ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что не получает от Пентагона каких-либо денег на оплату работы спутников Starlink на Украине.