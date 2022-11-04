Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС). Видеозапись опубликована на сайте корпорации «Роскосмос».
«Мы, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, поздравляем вас с Днем народного единства», — сказал Прокопьев.
Кикина отметила, что праздник объединяет более чем 190 народов, проживающих на территории России.
Петелин подчеркнул, что историческая сила России заключается именно в единстве и именно от единства зависит будущее страны.
До этого с праздником россиян поздравил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, заявив, что РФ борется со своими ненавистниками. Он также напомнил об одной из целей страны.
По его словам, в настоящий момент есть «священная цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал».