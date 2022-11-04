Названа допустимая для потребления норма кофе

«Выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день», — посоветовала диетолог.