Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников компании. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Маск также планирует отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, избежавшие увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

Как сообщает агентство, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников Twitter был введен в период пандемии, и его отмена является еще одним признаком недовольства Маска существующей корпоративной культурой компании.