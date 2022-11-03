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55 минут назад

Ученые сообщили о магнитной буре

Елена Прошина

Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ и ИСЗФ СО РАН зафиксировали в четверг магнитную бурю уровня G1. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые сообщили о магнитной буре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ученых лаборатории, магнитная буря началась в 15:00. Возмущения прекратились в 21:00. За все их время они не превысили уровня G1. До этого на протяжении шести часов наблюдалась возбужденная активность магнитосферы планеты.

Мощность природного явления оценивается по шкале силы электромагнитных бурь или G-индекса. Согласно ему G0 означает минимальные возмущения, а G5 — максимальные.

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