Ученые сообщили о магнитной буре

Ученые лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ и ИСЗФ СО РАН зафиксировали в четверг магнитную бурю уровня G1. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ученых лаборатории, магнитная буря началась в 15:00. Возмущения прекратились в 21:00. За все их время они не превысили уровня G1. До этого на протяжении шести часов наблюдалась возбужденная активность магнитосферы планеты.