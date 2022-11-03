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48 минут назад

Samsung оставит в топовом Galaxy S23 Ultra 10 Мп сенсоры камеры

Ferra.ru

До анонса следующей флагманской линейки Samsung Galaxy S23 осталась пара месяцев. А это значит, что сейчас самое время для появления первых по-настоящему важных сливов о моделях серии.

Samsung оставит в топовом Galaxy S23 Ultra 10 Мп сенсоры камеры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Одной из таких утечек поделился авторитетный инсайдер Йогеш Брар. Он рассказал, что корейская компания не станет отказываться от 10 Мп модулей камеры в грядущем фотофлагмане Samsung Galaxy S23 Ultra.

При этом никуда не делись и планы корпорации по внедрению в устройство 200 Мп главного сенсора. Просто его будут дополнять 10 Мп телеобъектив и 10 Мп перископный модуль.

Четвёртым же датчиком выступит 12 Мп сенсор с широкоугольным объективом.

Напомним, что анонс Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra ожидается уже в конце января — в начале февраля 2023 года.

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