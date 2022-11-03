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23 минуты назад

Как узнать свой IP-адрес на Windows, macOS, iOS и Android

Мария Иванова

Электронные устройства используют публичный IP для подключения к Интернету и приватный IP — для подключения к локальной сети. Например, компьютер и телефон имеют собственные приватные адреса, однако роутер, через который они выходят в Сеть, использует публичный IP, присвоенный Интернет-провайдером. Его невозможно полностью скрыть от посторонних глаз, из-за чего некоторые пользователи предпочитают перенаправлять трафик через VPN, что обеспечивает дополнительную защиту персональных данных.

Как узнать свой IP-адрес на Windows, macOS, iOS и Android
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда вы будете смотреть информацию о своем IP, вы можете заметить, что системные настройки показывают два адреса: IPv4 и IPv6. Эти протоколы связи выполняют одну и ту же функцию, просто IPv6 встречается несколько реже и не всегда поддерживается устройствами. Ниже мы расскажем, как найти собственный IP-адрес на самых популярных операционных системах.

Как узнать свой IP-адрес на macOS

  • Перейдите в «Системные настройки» — «Сеть».
  • Нажмите на нужное соединение на панели слева.
  • Ваш IP будет показан справа, прямо под строкой «Статус».

Как узнать свой IP-адрес на Windows 10

  • Перейдите в меню «Пуск» — «Параметры».
  • Выберите пункт «Сеть и Интернет».
  • Найдите нужное соединение и нажмите на кнопку «Свойства».
  • Пролистайте список до строки «IPv4-адрес».

Как узнать свой IP-адрес iPhone

  • Откройте настройки телефона.
  • Перейдите в меню Wi-Fi.
  • Найдите нужное соединение и нажмите на иконку напротив названия сети.

Как узнать свой IP-адрес на Android

  • Откройте настройки телефона.
  • Перейдите в меню «Wi-Fi и сеть» — «Wi-Fi».
  • Нажмите на значок шестеренки напротив названия вашей сети.
  • Нажмите «Дополнительно» и пролистайте список до строки «IP-адрес».
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