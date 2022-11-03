Как узнать свой IP-адрес на Windows, macOS, iOS и Android

Электронные устройства используют публичный IP для подключения к Интернету и приватный IP — для подключения к локальной сети. Например, компьютер и телефон имеют собственные приватные адреса, однако роутер, через который они выходят в Сеть, использует публичный IP, присвоенный Интернет-провайдером. Его невозможно полностью скрыть от посторонних глаз, из-за чего некоторые пользователи предпочитают перенаправлять трафик через VPN, что обеспечивает дополнительную защиту персональных данных.

Когда вы будете смотреть информацию о своем IP, вы можете заметить, что системные настройки показывают два адреса: IPv4 и IPv6. Эти протоколы связи выполняют одну и ту же функцию, просто IPv6 встречается несколько реже и не всегда поддерживается устройствами. Ниже мы расскажем, как найти собственный IP-адрес на самых популярных операционных системах.