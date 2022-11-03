Создатель «Спутника V» рассказал о будущем вакцины

«У «Спутника V» будущее прекрасно. Думаю, на его базе мы сделаем универсальную вакцину от всех коронавирусов. Однако для этого нам нужно закончить наши фундаментальные исследования. Нам нужно ответить на вопрос: какова норма реакции B-клеток, которые образуются и продуцируют антитела в результате введения «Спутника V»? Как устроена часть генетической системы, которая отвечает за разнообразие образующихся антител, человечеству пока непонятно. На примере «Спутника V» мы инициируем иммунологические работы, которые должны дать ответ на этот вопрос. Если мы его получим, «Спутник V» должен превратиться в универсальную вакцину, которая позволит защищаться от широкого спектра возбудителей под общим названием «коронавирусы», — поделился он.