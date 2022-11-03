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34 минуты назад

Создатель «Спутника V» рассказал о будущем вакцины

Газета.Ru

Вакцина от SARS-CoV-2 «Спутник V» может стать основой для универсальной вакцины от всех коронавирусов. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из его создателей, глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Создатель «Спутника V» рассказал о будущем вакцины
Фото: Freepik.comFreepik.com

«У «Спутника V» будущее прекрасно. Думаю, на его базе мы сделаем универсальную вакцину от всех коронавирусов. Однако для этого нам нужно закончить наши фундаментальные исследования. Нам нужно ответить на вопрос: какова норма реакции B-клеток, которые образуются и продуцируют антитела в результате введения «Спутника V»? Как устроена часть генетической системы, которая отвечает за разнообразие образующихся антител, человечеству пока непонятно. На примере «Спутника V» мы инициируем иммунологические работы, которые должны дать ответ на этот вопрос. Если мы его получим, «Спутник V» должен превратиться в универсальную вакцину, которая позволит защищаться от широкого спектра возбудителей под общим названием «коронавирусы», — поделился он.

Также уже готов новый назальный «Спутник» — ученые ждут соответствующего распоряжения от правительства, чтобы запустить необходимые клинические испытания. По предварительным данным, производить его можно будет на множестве площадок, что позволит за месяц изготовить сотни миллионов доз обновленной вакцины.

Подробнее о том, насколько перспективны мРНК-технологии для создания вакцин и зачем в России нужен Национальный банк сывороток — в материале «Газеты.Ru».

Наука и техника,Александр Гинцбург,РАН,
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