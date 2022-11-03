Роскосмос заказал у НПО Лавочкина две лунные станции

Роскосмос заказал у НПО им. Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций: орбитальной «Луна-26» и посадочной «Луна-27», соответствующие контракты размещены на портале госзакупок.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Оба контакта подразумевают «создание космических комплексов для проведения дистанционных и контактных исследований поверхности Луны в околополярной области».

Согласно первому, в 2022–2024 годах должен быть создан «Космический комплекс с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований». Второй контракт касается создания в 2022–2025 годах «космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в полярной области», передает РИА «Новости».

Создание орбитальной станции оценивается в более чем 9,3 млрд рублей, посадочной – почти в 7,2 миллиардов.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума сообщил, что запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год.