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16 минут назад

Роскосмос заключил контракты на создание станций «Луна-26» и «Луна-27»

Деловая газета "Взгляд"

Роскосмос заказал у НПО им. Лавочкина опытно-конструкторские работы по созданию двух лунных станций: орбитальной «Луна-26» и посадочной «Луна-27», соответствующие контракты размещены на портале госзакупок.

Роскосмос заказал у НПО Лавочкина две лунные станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оба контакта подразумевают «создание космических комплексов для проведения дистанционных и контактных исследований поверхности Луны в околополярной области».

Согласно первому, в 2022–2024 годах должен быть создан «Космический комплекс с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований». Второй контракт касается создания в 2022–2025 годах «космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в полярной области», передает РИА «Новости».

Создание орбитальной станции оценивается в более чем 9,3 млрд рублей, посадочной – почти в 7,2 миллиардов.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума сообщил, что запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год.

Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный заявил, что страна возобновит лунную программу, необходимо успешно ответить на вызовы по освоению космоса.

Наука и техника,Юрий Борисов,Владимир Путин,НПО им. С.А. Лавочкина,Роскосмос,
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