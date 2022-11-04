Создан дрон-спасатель со съедобными крыльями

Представьте, что кому-то, например, застрявшему альпинисту, нужна еда, а добраться до него можно только с помощью беспилотника. Ученые разработали концептуально новую систему доставки еды в виде беспилотника со съедобными крыльями.

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Хотя коммерческие дроны имеют достаточный запас хода для использования в пределах города, они не смогут покрыть большие расстояния, которые потребуются для доставки еды людям, потерявшимся в море, в пустыне или в других отдаленных местах. Есть более удобные для этого дроны с фиксированным крылом, такие модели обычно могут нести в качестве полезной нагрузки лишь от 10 до 30% собственной массы.

В попытке увеличить этот процент, команда под руководством Бокеона Квака приступила к проектированию беспилотного летательного аппарата с фиксированным крылом, который на самом деле был бы частично съедобным. Он будет совершать полет в один конец к нуждающемуся человеку, обеспечивая его питанием до тех пор, пока его не смогут спасти.

Ученые сосредоточили свои усилия на крыльях, так как они обычно занимают наибольший объем у беспилотников с фиксированным крылом. После некоторых экспериментов было решено, что рисовые хлебцы представляют собой хорошую съедобную альтернативу крылу.

Для создания прямоугольных крыльев хлебцы были разрезаны лазером на шестиугольные кусочки, которые затем склеивались по краям с помощью съедобного желатина. В качестве клея также были опробованы кукурузный крахмал и шоколад, но желатин оказался прочнее. После сборки крылья были покрыты съемным несъедобным пластиком, чтобы защитить хлебцы от влаги.