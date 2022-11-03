В Арктике нашли пять видов шмелей

Российские ученые нашли на острове Колгуев в Баренцевом море пять видов шмелей. Благодаря им в Арктике можно собирать морошку и клюкву, передает ТАСС.

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Специалисты из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) впервые провели генетические исследования насекомых на острове. В результате были выявлены три массовых и два малочисленных вида шмелей: Bombus lapponicus, B. Pyrrhopygus и B. Balteatus (массовые), а также Bombus flavidus и B. Jonellus (редкие). Все эти опылители заселились на остров с материка.

Руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем центра Григорий Потапов объяснил, что на острове вся фауна насекомых – мигранты с материка, так как это место геологически молодое, образовалось несколько тысяч лет назад.

Колгуев – зона тундр, плоский ландшафт, здесь постоянно дуют ветра. Из-за этого шмелям трудно здесь жить. Ученые не исключают, что из-за изменения климата в будущем возможно изменение фауны благодаря потеплению. Эти перемены грозят вымиранием некоторым арктическим видам. Но в настоящий момент популяция шмелей стабильная.

Сложности для шмелей создает отсутствие леммингов и полевок, в норах которых они могли бы оборудовать свои гнезда. Если бы эти животные водились на острове, количество опылителей было бы выше. На Колгуеве шмели часто гнездятся в обрывах рек и кочках. От состояния популяций шмелей в Арктике зависит урожай морошки, клюквы, брусники и черники.

Ученые также планируют изучить на острове популяцию мух-сирфид (мух-журчалок).