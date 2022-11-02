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1 час назад

Илон Маск озвучил главную цель Twitter

Елена Прошина

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее приобрёл компанию Twitter, назвал главную цель популярной социальной сети. Об этом он рассказал во время обсуждения функций сервиса.

Илон Маск озвучил главную цель Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск считает, что Twitter должен стать точнейшим источником информации в мире.

«Наша цель – сделать Twitter самым точным источником информации на Земле, независимо от политической принадлежности», – сказал Маск.

Этим предприниматель ответил на твит бизнесмена Майка Солана, который показал скриншот сообщения Белого дома с фактическими уточнениями от Twitter.

Ранее Илон Маск заявил, что определился с окончательной ценой платной подписки на Twitter Blue. Премиальная подписка Twitter теперь обойдётся пользователям в 8 долларов ежемесячно. Это решение вызвало шквал негативных комментариев, но сам Илон Маск, кажется, уверен в правильности этого шага.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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