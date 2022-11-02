Илон Маск озвучил главную цель Twitter

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее приобрёл компанию Twitter, назвал главную цель популярной социальной сети. Об этом он рассказал во время обсуждения функций сервиса.

Маск считает, что Twitter должен стать точнейшим источником информации в мире.

«Наша цель – сделать Twitter самым точным источником информации на Земле, независимо от политической принадлежности», – сказал Маск.

Этим предприниматель ответил на твит бизнесмена Майка Солана, который показал скриншот сообщения Белого дома с фактическими уточнениями от Twitter.