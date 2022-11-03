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40 минут назад

Пентагон заявил, что российский ПАК ДА «никогда не полетит»

Ferra.ruиещё 2

Издание 19fortyfive запросило мнение представителей Пентагона о том, сможет ли Россия разработать и поднять в воздух ПАК ДА — Перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

Пентагон заявил, что российский ПАК ДА «никогда не полетит»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению американских военных, российский ПАК ДА «никогда не полетит» в силу отсутствия необходимых денег, технологий и опыта. Но опрошенные эксперты выразились не так категорично, а один из них и вовсе напомнил Министерству обороны США, что собой представляет Россия.

Своё мнение в отношении ПАК ДА высказал директор программ стратегического сдерживания в исследовательском центре Стратегического командования США Адам Лоутер. По его словам, важно не то, полетит ПАК ДА или нет, а то, чем российские специалисты смогут оснастить такой самолёт-невидимку. Будет ли они равен американским стелс-бомбардировщикам.

Старший преподаватель Университета Кентукки Роберт Фарли считает, что у российской авиации трудности возникли по причине проводимой спецоперации на Украине. Поэтому ПАК ДА не будет в приоритете.

Самым несогласным с Пентагоном оказался научный сотрудник фонда «Наследие» Джон Венейбл. Он призвал военных вспомнить, что в основу американских стелс-технологий легли расчёты русского физика Петра Уфимцева. К тому же русские первыми в мире создали и запустили сверхзвуковой транспортный самолёт Ту-144. Наконец именно русские первыми послали человека в космос.

По словам Венейбла, «верх наглости» считать, что КБ Туполева не сможет создать бомбардировщик-невидимку.

Наука и техника,Роберт Фарли,Пентагон,
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