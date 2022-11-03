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29 минут назад

Xiaomi представила смартфон со съемным профессиональным объективом Leica

Газета.Ruиещё 2

Компания Xiaomi представила концепт-смартфон Xiaomi 12S Ultra Concept, к которому можно прикрепить съемный объектив от Leica, превратив гаджет в профессиональную фотокамеру. Об этом сообщает портал Android Authority.

Xiaomi представила смартфон со съемным объективом Leica
Фото: aggasaurus/Twitteraggasaurus/Twitter

Смартфон получил два 1-дюймовых датчика Sony IMX989, вписанных в круглый модуль. Там же расположены специальные крепления, на которые устанавливается объектив Leica M.

По заявлению производителя, такое решение обеспечивает «настоящую глубину резкости» в фотоснимках без необходимости добиваться ее программными средствами смартфона.

Концепт-смартфон поддерживает 10-битную съемку в формате RAW, пиковую фокусировку (Focus Peaking), гистограмму и инструмент для оценки экспозиции (Zebra Lines).

В компании Xiaomi отметили, что этот проект так и останется концептом — планов выводить устройство на массовый рынок у бренда нет.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в базе данных IMEI был обнаружен смартфон Xiaomi 13 Lite, который станет глобальной версией Xiaomi Civi 2. Он получит AMOLED-экран диагональю 6,55 дюймов с поддержкой 120 Гц, чип Snapdragon 7 Gen 1 и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

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