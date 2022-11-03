Xiaomi представила смартфон со съемным объективом Leica

Компания Xiaomi представила концепт-смартфон Xiaomi 12S Ultra Concept, к которому можно прикрепить съемный объектив от Leica, превратив гаджет в профессиональную фотокамеру. Об этом сообщает портал Android Authority.

Фото: aggasaurus/Twitter aggasaurus/Twitter

Смартфон получил два 1-дюймовых датчика Sony IMX989, вписанных в круглый модуль. Там же расположены специальные крепления, на которые устанавливается объектив Leica M.

По заявлению производителя, такое решение обеспечивает «настоящую глубину резкости» в фотоснимках без необходимости добиваться ее программными средствами смартфона.

Концепт-смартфон поддерживает 10-битную съемку в формате RAW, пиковую фокусировку (Focus Peaking), гистограмму и инструмент для оценки экспозиции (Zebra Lines).

В компании Xiaomi отметили, что этот проект так и останется концептом — планов выводить устройство на массовый рынок у бренда нет.