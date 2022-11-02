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43 минуты назад

Google отключила популярный сервис спустя девять лет после запуска

Газета.Ru

Компания Google отключила сервис обмена сообщениями Hangouts. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Google отключила популярный сервис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мессенджер Hangouts, встроенный в почтовый сервис Gmail, был запущен в 2013 году. Общее количество скачиваний мобильного приложения Hangouts в Play Market превышает 5 млрд раз, однако в последнее время конкуренция среди аналогичных сервисов усилилась, и спрос на мессенджер от Google упал.

Начиная с 1 ноября, веб-версия Google Hangouts больше недоступна для использования. Мобильные версии исчезли из магазинов приложений для Android и iOS в июле нынешнего года.

Все функции Hangouts были переданы Google Chat — к этому моменту данные пользователей, включая контакты и сообщения, уже должны были быть автоматически импортированы. В компании отметили, что автоматический перенос чатов из Hangouts может не охватывать все пользовательские переписки, поэтому рекомендуется задействовать инструмент Google Takeout.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Google Chrome получит встроенный поисковик. Речь идет о новой боковой панели браузера, в которую будут выводиться результаты поиска Google без необходимости переключаться между сайтом поисковика и другими страницами.

Наука и техника,Google,
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