Google отключила популярный сервис

Компания Google отключила сервис обмена сообщениями Hangouts. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Мессенджер Hangouts, встроенный в почтовый сервис Gmail, был запущен в 2013 году. Общее количество скачиваний мобильного приложения Hangouts в Play Market превышает 5 млрд раз, однако в последнее время конкуренция среди аналогичных сервисов усилилась, и спрос на мессенджер от Google упал.

Начиная с 1 ноября, веб-версия Google Hangouts больше недоступна для использования. Мобильные версии исчезли из магазинов приложений для Android и iOS в июле нынешнего года.

Все функции Hangouts были переданы Google Chat — к этому моменту данные пользователей, включая контакты и сообщения, уже должны были быть автоматически импортированы. В компании отметили, что автоматический перенос чатов из Hangouts может не охватывать все пользовательские переписки, поэтому рекомендуется задействовать инструмент Google Takeout.