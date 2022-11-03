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1 час назад

Российские ученые нашли «бактерию радости»

Мир24иещё 3

Российские ученые выявили вид кишечных бактерий, концентрация которых ниже у людей, страдающих клинической депрессией, передают «Известия» со ссылкой на главного внештатного специалиста, психиатра департамента здравоохранения Москвы, главного врача ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева профессора Георгия Костюка.

Российские ученые нашли «бактерию радости»
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По словам специалиста, это открытие может помочь найти принципиально новые стратегии в лечении депрессии.

«Самое простое, что можно делать на практике – выращивать этот штамм бактерии искусственно, лиофилизировать и делать из этого порошка препарат, который, возможно, будет показывать какую-то эффективность при депрессиях», – отметил Костюк.

При этом он добавил, что этот подход может и не сработать, поскольку бактерии в кишечнике находятся в постоянной конкурентной гонке.

Ранее психологи из Стэндфордского университета и Китайского университета Гонконга выяснили, что депрессия ускоряет старение организма даже быстрее, чем курение. Биологический возраст людей, которые испытывают депрессию, увеличивается почти на два года.

Больше интересных фактов о медицине и здоровье можно узнать в новой телевикторине «Осторожно, вирус!» на телеканале «МИР». Ведущий программы Павел Дикан и приглашенный эксперт – врач – делятся полезными знаниями, которые могут всем пригодиться в жизни.

Наука и техника,Георгий Костюк,Павел Дикан,
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