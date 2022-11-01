Маск приказал изменить главную страницу Twitter

Менее чем через сутки после того, как Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и стал новым руководителем компании, он потребовал от разработчиков изменить оформление главной страницы соцсети. Об этом сообщает издание The Verge.

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Если раньше на главной странице отображалась только форма для ввода логина и пароля, а также кнопка «Зарегистрироваться», то теперь на ней можно найти новости дня и популярные посты блогеров.

Отмечается, что Маск отдал именно распоряжение, а не выступил с предложением, которое, по словам The Verge, при старом составе руководителей обсуждалось бы неделями.

«Это определенно один из способов дать понять всем, что вы теперь босс», – цитирует The Verge реакцию анонимного сотрудника компании Twitter.