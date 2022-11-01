В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
59 минут назад

Британский робот вырезал из мрамора точную копию греческой скульптуры

Газета.Ru

Робот смог создать копию древнегреческой скульптуры. Об этом сообщает The National.

Робот вырезал из мрамора точную копию греческой скульптуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В качестве оригинала специалисты выбрали коня древнегреческой богини луны Селены. Она была установлена в Парфеноне, но вывезена в начале XIX века из Греции, оккупированной Османской империей.

Работа проходила под руководством специалистов оксфордского Института цифровой археологии. В итоге робот, оснащенный алмазными резцами, смог вырезать голову коня из мраморной глыбы весом в тонну за пять дней. Для этого ученые предварительно сняли цифровую копию с оригинала. Директор института Роджер Майкл заявил, что ученые планируют скопировать еще один элемент убранства храма — метопу (декоративную плиту) с изображением битвы между человеком и кентавром. Джордж Осборн, председатель попечительского совета Британского музея, где в настоящее время хранятся древние памятники, не исключил, что оригиналы и копии будут выставлены совместно.

Стоит отметить, что правительство Греции неоднократно требовало вернуть вывезенные памятники античной эпохи, в том числе те, что были установлены в Парфеноне. Директор института пояснил, что изготовление этих копий может стать частью сделки по возвращению скульптур на родину, но отказался раскрывать детали.

Наука и техника,Джордж Осборн,Институт цифровой археологии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители