Робот вырезал из мрамора точную копию греческой скульптуры

В качестве оригинала специалисты выбрали коня древнегреческой богини луны Селены. Она была установлена в Парфеноне, но вывезена в начале XIX века из Греции , оккупированной Османской империей.

Работа проходила под руководством специалистов оксфордского Института цифровой археологии. В итоге робот, оснащенный алмазными резцами, смог вырезать голову коня из мраморной глыбы весом в тонну за пять дней. Для этого ученые предварительно сняли цифровую копию с оригинала. Директор института Роджер Майкл заявил, что ученые планируют скопировать еще один элемент убранства храма — метопу (декоративную плиту) с изображением битвы между человеком и кентавром. Джордж Осборн, председатель попечительского совета Британского музея, где в настоящее время хранятся древние памятники, не исключил, что оригиналы и копии будут выставлены совместно.