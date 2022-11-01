Объявлены лауреаты премии Гамова

«Быть лауреатом премии Гамова, с одной стороны, - это признание важности темы, над которой я работаю, признание усилий многочисленных коллег и соавторов, людей, которые поддерживали меня на пути в науке. С другой - это большая ответственность, особенно сейчас, и повод задуматься, как поддержать русскоговорящих ученых и студентов», — прокомментировала Александра Жернакова.



«Я восхищаюсь тем, что RASA фокусируется на общих ценностях, которые нас объединяют, и продвигает гуманистические идеалы, культурный обмен, международное сотрудничество, образовательную деятельность, работу с общественностью и научные инновации. Создание и сохранение такого общего культурного пространства особенно ценно во времена, когда политика разделяет», — заявил Игорь Алабугин.