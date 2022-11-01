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58 минут назад

Объявлены лауреаты премии Гамова

InScience

Награду получили Александра Жернакова за «за исследования кишечного микробиома и вириома как фактора старения и развития заболеваний» и Игорь Алабугин за «за развитие тонкого органического синтеза, выразившегося в продвижении стереэлектронных концепций для более глубокого понимания химической реакционной способности», передает ТАСС.

Объявлены лауреаты премии Гамова
Фото: InScienceInScience

«Быть лауреатом премии Гамова, с одной стороны, - это признание важности темы, над которой я работаю, признание усилий многочисленных коллег и соавторов, людей, которые поддерживали меня на пути в науке. С другой - это большая ответственность, особенно сейчас, и повод задуматься, как поддержать русскоговорящих ученых и студентов», — прокомментировала Александра Жернакова.

«Я восхищаюсь тем, что RASA фокусируется на общих ценностях, которые нас объединяют, и продвигает гуманистические идеалы, культурный обмен, международное сотрудничество, образовательную деятельность, работу с общественностью и научные инновации. Создание и сохранение такого общего культурного пространства особенно ценно во времена, когда политика разделяет», — заявил Игорь Алабугин.

Премия была учреждена в 2015 году в память о Георгии Гамове (1904-1968), советском и американском физике-теоретике, известном работами по квантовой механике, ядерной физике, астрофизике и биологии, члене-корреспонденте Академии наук СССР и члене Национальной академии наук США. Награду ежегодно присуждает Российско-американская ассоциация ученых «в целях поощрения членов русскоязычной научной диаспоры за выдающиеся достижения, признанные широким научным сообществом».

Наука и техника,Георгий Гамов,РАН,
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