Рай для серфинга: где находятся самые большие волны в мире

Серфингом можно заниматься практически где угодно, но лишь единичные места предлагают по-настоящему большие, страшные волны, которые привлекают тысячи смельчаков со всего света. Портал centerforsurfresearch.org подготовил список серфинг-точек с самыми большими волнами в мире.
Когда в Назаре складывается оптимальная погода, там можно поймать самые большие волны в мире. Они далеко не такие постоянные или регулярные, как в других популярных местах, однако эта маленькая рыбацкая деревушка все еще держит рекорд за самую большую волну, которую когда-либо ловили серфингисты. Секрет Назаре кроется в подводной географии: по мере того, как прибой направляется к берегу, мелкие воды переходят в глубокий каньон, что создает огромную стену воды, возвышающуюся над поверхностью моря.
Точка, которая больше известна под названием «Челюсти», находится на северном побережье Мауи. Обычно высота волн там составляет от четырех с половиной метров и больше, но в подходящую погоду эта цифра возрастает вплоть до 24 метров. В отличие от многих других тихоокеанских точек, здесь волны самые большие, быстрые и тяжелые. Но главное, какой бы большой ни оказалась волна, она всегда похожа на звериные челюсти — так эта точка и получила свое имя. Пайахи приобрел популярность среди серфингистов в девяностые, когда серфинг на больших волнах только зарождался.
Эта точка в Северной Калифорнии стала культовой в 1980-х годах; согласно легенде, Маверикс получила свое название от немецкого пастуха, который искупался в бурных водах в середине XX века. Сообщество серфингистов считает эту локацию одной из самых опасных в мире: она унесла жизни нескольких легендарных спортсменов, но адреналиновые маньяки продолжают ежегодно съезжаться в Калифорнии, чтобы поймать большие волны.
Хотя на планете существуют тысячи локаций для серфинга, многие по-прежнему утверждают, что серфинг на больших волнах зародился именно в заливе Ваймеа на северном берегу острова Оаху, где нередко можно увидеть 15-метровые волны. Порой сильные прибои полностью отрезают залив, но, когда до него все-таки можно добраться, залив расцветает как ни одна другая легендарная точка.
Из всех локаций для серфинга на больших волнах, отмель Кортес в 200 километрах от Сан-Диего — самая труднодоступная. Если не повезет с погодой и уровнем моря, эта отмель периодически превращается в остров, но долгий путь до точки оправдывает себя благодаря подводной цепи гор, которые создают впечатляющие волны.