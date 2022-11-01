Рай для серфинга: где находятся самые большие волны в мире

Серфингом можно заниматься практически где угодно, но лишь единичные места предлагают по-настоящему большие, страшные волны, которые привлекают тысячи смельчаков со всего света. Портал centerforsurfresearch.org подготовил список серфинг-точек с самыми большими волнами в мире.

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Назаре, Португалия

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Когда в Назаре складывается оптимальная погода, там можно поймать самые большие волны в мире. Они далеко не такие постоянные или регулярные, как в других популярных местах, однако эта маленькая рыбацкая деревушка все еще держит рекорд за самую большую волну, которую когда-либо ловили серфингисты. Секрет Назаре кроется в подводной географии: по мере того, как прибой направляется к берегу, мелкие воды переходят в глубокий каньон, что создает огромную стену воды, возвышающуюся над поверхностью моря.

Пайахи, Гавайи

Точка, которая больше известна под названием «Челюсти», находится на северном побережье Мауи. Обычно высота волн там составляет от четырех с половиной метров и больше, но в подходящую погоду эта цифра возрастает вплоть до 24 метров. В отличие от многих других тихоокеанских точек, здесь волны самые большие, быстрые и тяжелые. Но главное, какой бы большой ни оказалась волна, она всегда похожа на звериные челюсти — так эта точка и получила свое имя. Пайахи приобрел популярность среди серфингистов в девяностые, когда серфинг на больших волнах только зарождался.

Маверикс, Калифорния

Эта точка в Северной Калифорнии стала культовой в 1980-х годах; согласно легенде, Маверикс получила свое название от немецкого пастуха, который искупался в бурных водах в середине XX века. Сообщество серфингистов считает эту локацию одной из самых опасных в мире: она унесла жизни нескольких легендарных спортсменов, но адреналиновые маньяки продолжают ежегодно съезжаться в Калифорнии, чтобы поймать большие волны.

Залив Ваймеа, Гавайи

Хотя на планете существуют тысячи локаций для серфинга, многие по-прежнему утверждают, что серфинг на больших волнах зародился именно в заливе Ваймеа на северном берегу острова Оаху, где нередко можно увидеть 15-метровые волны. Порой сильные прибои полностью отрезают залив, но, когда до него все-таки можно добраться, залив расцветает как ни одна другая легендарная точка.

Отмель Кортес, Калифорния