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36 минут назад

В WhatsApp появится функция отправки сообщения самому себе

Газета.Ru

Мессенджер WhatsApp тестирует функцию отправки сообщений самому себе, она уже доступна ряду бета-тестеров сервиса. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится функция отправки сообщения самому себе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На опубликованном скриншоте видно, что в меню появилась возможность переслать сообщение себе. При этом у пользователя появляется отдельный чат, который называется «Me (You)». Отмечается, что раньше возможность направить сообщение себе также существовала, если при отправке вбить в поиск контактов свой номер телефона. Теперь этот процесс будет упрощен по аналогии с мессенджером Telegram, в котором эта функция реализована похожим образом.

Тестирование проходит одновременно как для пользователей Android, так и iOS. Когда функция выйдет в публичный релиз, остается неизвестным.

25 октября у мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший страны по всему миру. Пользователи жаловались на невозможность отправить и прочитать сообщения как в личных, так и публичных чатах. Впоследствии некоторые IT-специалисты объяснили сбой программной ошибкой.

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