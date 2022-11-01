В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Ещё два топ-менеджера Apple объявили об уходе из компании

Ferra.ru

Ещё два топ-менеджера уходят из Apple. Как сообщает Bloomberg, компанию покидает вице-президент по онлайн-ритейлу Анна Маттиассон (Anna Matthiasson), а также на пенсию уходит директор по информационным технологиям Мэри Демби (Mary Demby).

Ещё два топ-менеджера Apple объявили об уходе из компании
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Две женщины занимали важные должности в Apple. Матиассон отвечал за интернет-магазин, а Демби руководила ещё и услугами и производством.

Демби и Матиассон — лишь последние в череде высокопоставленных лиц, покинувших компанию за последние недели. Так, Эванс Хэнки, которая отвечал за промышленный дизайн с тех пор, как Джони Айв покинул компанию в 2019 году, уйдёт в отставку где-то в апреле, а директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват скоро объявит о намерении уволиться.

Наука и техника,Джони Айв,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители