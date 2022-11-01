Ещё два топ-менеджера Apple объявили об уходе из компании

Ещё два топ-менеджера уходят из Apple . Как сообщает Bloomberg, компанию покидает вице-президент по онлайн-ритейлу Анна Маттиассон (Anna Matthiasson), а также на пенсию уходит директор по информационным технологиям Мэри Демби (Mary Demby).

Две женщины занимали важные должности в Apple. Матиассон отвечал за интернет-магазин, а Демби руководила ещё и услугами и производством.

Демби и Матиассон — лишь последние в череде высокопоставленных лиц, покинувших компанию за последние недели. Так, Эванс Хэнки, которая отвечал за промышленный дизайн с тех пор, как Джони Айв покинул компанию в 2019 году, уйдёт в отставку где-то в апреле, а директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват скоро объявит о намерении уволиться.