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1 час назад

Xiaomi объявила о распродаже в России в честь 11.11

Ferra.ru

Грядёт 11 ноября, а это значит, что стартует ежегодная распродажа 11.11. Присоединиться к празднику решила и российское подразделение Xiaomi, о чём компания сообщила на своём сайте.

Xiaomi объявила о распродаже в России в честь 11.11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У онлайн-мероприятия даже есть свой слоган — «Магия чисел, магия подарков». При этом старт распродажи состоялся уже сегодня, 1 ноября. Продлится же событие до 15 ноября в 23:59 по московскому времени.

Правда, представители Xiaomi уточнили, что до 7 ноября продлится подготовительный этап. А уже с 7 ноября стартует главный этап распродажи.

Первая половина события подразумевает скидки до 27 тыся рублей. Например, Poco F4 GT 12/256 ГБ можно купить не за 75 990, а за 48 990 рублей.

Сэкономить можно и на покупке телевизоров. Так, 50-дюймовый Mi TV 4S продают на 12 тыс рублей дешевле стандартной цены.

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