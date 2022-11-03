В музее Тайваня разбили древние китайские артефакты

В Тайваньском национальном музее-дворце разбили три древних экспоната. Артефакты были повреждены в результате не связанных друг с другом случаев, пишет портал Art News.

Фото: Мир24 Мир24

Порча кубка, чашки и тарелки времен династий Мин и Цин, относящихся к XV и XVII векам, произошла в музее за последние 18 месяцев. Суммарная стоимость этих предметов составляет $77 млн.

Ранее эти инциденты не разглашались, о них стало известно только сейчас. Тайваньский депутат заявил, что руководство музея поручило сотрудникам держать их в секрете. Однако, руководитель учреждения отрицает это. В музее отметили, что эти древности обозначены как культурное наследие самого низкого уровня, поэтому истории не стали предавать огласке.

Во время расследования были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Был найден виновник только одного инцидента – один из сотрудников положил экспонат на высокий стол, откуда артефакт упал. К нему были применены дисциплинарные меры.