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22 минуты назад

Древние китайские артефакты были повреждены в музее Тайваня

Мир24иещё 1

В Тайваньском национальном музее-дворце разбили три древних экспоната. Артефакты были повреждены в результате не связанных друг с другом случаев, пишет портал Art News.

В музее Тайваня разбили древние китайские артефакты
Фото: Мир24Мир24

Порча кубка, чашки и тарелки времен династий Мин и Цин, относящихся к XV и XVII векам, произошла в музее за последние 18 месяцев. Суммарная стоимость этих предметов составляет $77 млн.

Ранее эти инциденты не разглашались, о них стало известно только сейчас. Тайваньский депутат заявил, что руководство музея поручило сотрудникам держать их в секрете. Однако, руководитель учреждения отрицает это. В музее отметили, что эти древности обозначены как культурное наследие самого низкого уровня, поэтому истории не стали предавать огласке.

Во время расследования были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Был найден виновник только одного инцидента – один из сотрудников положил экспонат на высокий стол, откуда артефакт упал. К нему были применены дисциплинарные меры.

Напомним, в 2021 году в Нальчике вандал испортил 12 экспонатов Музея каменных артефактов. А в этом году мужчина устроил погром в Музее искусств в Далласе, штат Техас, нанеся ущерб свыше $5 млн.

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