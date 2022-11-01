В Совфеде прокомментировали разблокировку Facebook и Instagram

"Но никакого Совета блогеров при Совфеде не существует. Мне уже позвонили члены нашего экспертного совета и выразили крайнее негодование - не согласовав с ними (на комитете это не обсуждалось, на экспертном совете тоже), было сделано такое заявление. Сама Виктория занимает позитивную позицию, она за семейные ценности, но с учетом того, что уже не первый раз, прикрываясь именем Совета Федерации, делаются подобные заявления, мы сегодня на комитете с коллегами дружно приняли решение вывести ее из состава совета", - сообщила Гумерова.