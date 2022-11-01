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49 минут назад

В Совфеде не считают уместным вести речь о разблокировке Facebook и Instagram

ТАССиещё 2

Заявление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о разблокировке Facebook и Instagram* (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сделано несуществующим органом, ресурсы по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности страны. Об этом заявила ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

В Совфеде прокомментировали разблокировку Facebook и Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее издание "Ведомости" написало о том, что Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о блокировке Facebook и Instagram, сославшись на координатора Совета Валерию Рытвину. Аналогичное обращение, как сообщается, блогеры направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

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"То, что касается заявления, во-первых, оно сделано несуществующим органом - Советом блогеров при Совете Федерации, его нет в принципе. Во-вторых, это ее [Валерии Рытвиной] личная точка зрения", - сказала Гумерова.

"Что касается моей личной позиции по поводу этого заявления, учитывая то, что Instagram и Facebook позволяют себе крайне негативные высказывания о нашей стране, о наших солдатах, о наших традиционных ценностях, что в принципе разрушает нашу государственность, я не считаю необходимым возвращать их в правовое поле, поскольку это представляет угрозу национальной безопасности", - добавила сенатор.

Глава комитета Совфеда уточнила, что при комитете есть экспертный совет по анализу информационной среды и блогосфере, куда выходит 25 человек, в том числе и Виктория Рытвина. По ее словам, этот совет помогает комитету "проводить опросы среди родителей и анализировать, что тревожит их".

"Но никакого Совета блогеров при Совфеде не существует. Мне уже позвонили члены нашего экспертного совета и выразили крайнее негодование - не согласовав с ними (на комитете это не обсуждалось, на экспертном совете тоже), было сделано такое заявление. Сама Виктория занимает позитивную позицию, она за семейные ценности, но с учетом того, что уже не первый раз, прикрываясь именем Совета Федерации, делаются подобные заявления, мы сегодня на комитете с коллегами дружно приняли решение вывести ее из состава совета", - сообщила Гумерова.

Наука и техника,Лилия Гумерова,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет Федерации,Совет безопасности РФ,
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