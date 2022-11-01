Блогеры попросили Путина разблокировать Instagram*

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей *Instagram и *Facebook (*соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией). Блокировка несёт в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, в частности, Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне в период проведения спецоперации на Украине, указывают блогеры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

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В обращении говорится, что «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». По словам блогеров, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью, поэтому так и не стали эффективной заменой запрещенным сетям. Примерно четверть россиян для входа в запрещённые соцсети используют VPN-сервисы, которые «несут угрозу для персональных данных пользователей».

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Из-за блокировки Instagram и Facebook с проблемами и невозможностью вести предпринимательскую столкнулось 12,6 млн россиян, подсчитали в Совете блогеров. Для некоторых, например для самозанятых женщин в декрете, это был единственный источник дохода. Кроме того, указанные соцсети активно используются для проведения благотворительных сборов, в том числе для жителей Донбасса. Таким образом, ограничение доступа к соцсетям Meta несет в себе негативные последствия для российских блогеров и риски для всей страны, считают авторы письма.

Юристы, опрошенные изданием, считают возможность разблокировки данных соцсетей весьма сомнительной. Однако, если решение президента будет положительным, для этого достаточно будет того факта, что Meta удалила запрещенную информацию.

По данным Mediascope, начиная с марта 2022, аудитория Instagram и Facebook сильно сократилась и перераспределилась на другие социальные медиа. Среднесуточный охват Instagram в России снизился по итогам сентября в 4 раза до 9,2 млн посетителей, охват Facebook упал в 5 раз до 1,7 млн человек. Крупнейшей в России соцсетью сейчас является «ВКонтакте». В сентябре в среднем за день эту площадку посещало 51,8 млн россиян.