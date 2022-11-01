Ученые опубликовали крупное исследование об околоземных астероидах

Ученые опубликовали крупнейшую статью о радиолокационных наблюдениях за околоземными астероидами, в которой были собраны многолетние данные обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

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Основываясь на данных радиолокационных наблюдений с доплеровским запаздыванием, собранных обсерваторией в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года, исследование описывает радиолокационные сечения и уширение доплеровской частоты 191 астероида. Эти данные могут быть использованы для исследования периодов вращения и размеров этих астероидов, а также информации о поляризации 110 из них, что может помочь в понимании свойств их поверхности и недр.

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Тридцать семь астероидов были рассмотрены более подробно с более точной оценкой размера, предварительной оценкой формы, информацией об их отражательных чертах на радаре, и о том, совпадают ли радарные наблюдения с визуальными и ближними инфракрасными наблюдениями.

Работа была недавно опубликована в The Planetary Science Journal.

Исследователи утверждают, что столь большое количество данных об астероидах важно по многим причинам.

Например, в статью включены характеристики нескольких потенциально опасных астероидов. Наблюдения из Аресибо уже способствовали прошлым усилиям по планетарной защите, включая недавнюю миссию DART.

Хотя группа планетарных радаров Аресибо сосредоточена на поддержке программы НАСА по планетарной обороне, огромное количество информации, полученной в ходе исследования, также имеет экономические преимущества, предоставляя компаниям, занимающимся горной добычей на астероидах, данные о богатых металлами и льдом околоземных астероидах, содержащих интересующие их ресурсы.

Разнообразие данных об астероидах также помогает другим ученым понять формирование и эволюцию Солнечной системы.

Радар — лучший наземный инструмент для определения характеристик околоземных астероидов, — говорит Флавиан Вендитти, глава научной группы планетарных радаров в Аресибо и соавтор исследования.

«Объем собранных ценных данных уникален, и таких результатов было бы невозможно достичь ни на одном другом существующем оборудовании», — говорит Вендитти.

Хотя телескоп рухнул в 2020 году, ученые продолжают анализировать собранные с него данные.

Дополнительные выводы

В ходе исследования ученые обнаружили два околоземных астероида с аномально высоким радиолокационным альбедо (отражательной способностью в радаре), что позволяет предположить, что они могут быть богаты металлами. Это очень важно; до сих пор было обнаружено лишь несколько NEA (околоземных астероидов), богатых металлами.

Было высказано предположение, что у другого околоземного астероида с высоким радиолокационным альбедо - 2017 YE5 - редкой двойной системы равной массы, под поверхностью лед, а не металл, из-за его низкой объемной плотности. 2017 YE5, классифицированный в исследовании как NEA D-типа, потенциально является первым в своем роде, наблюдаемым с помощью радара.

Были также созданы дополнительные классификации. Ученые перечислили пять возможных астероидов, богатых энстатитом, или астероидов E-типа, которые не были идентифицированы никогда ранее. Информация о поляризации была получена с радара.

Данные сопровождались многочисленными изображениями астероидов с разрешением 7,5 м, что редко встречается в существующих исследованиях. Никакой другой наземный инструмент, кроме радара, не может делать снимки с разрешением менее 10 м любых небесных объектов дальше Луны, и до обрушения телескопа в 2020 году, радар Аресибо был самым мощным и чувствительным планетарным радаром в мире.

Будущие исследования

Несмотря на обилие данных, исследование дает простор для дальнейших исследований.

«Эта статья похожа на тизер к полнометражному фильму, — говорит Виркки.

Вендитти говорит, что данные исследования показывают, насколько богата информация, полученная с помощью радара.